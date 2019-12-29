Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerini içeren tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız ve bağımlısı olacağınız Favo, rengarenk bloklardan oluşan onlarca sayı dizisini uygun şekillerde eşleştirerek puan toplayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

İlginç mantığı ve zeka geliştirici bulmacaları ile oyunculara benzersiz bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken tek şey, aynı renkteki petekleri eşleştirerek maksimum puanı toplamak ve seviye atlayarak sonraki bölümlerin kilidini açmaktır. Mavi, yeşil ve kırmızı renklere sahip iç içe geçmiş onlarca peteği birleştirerek boş bölgeleri kapatmalı ve platformdaki peteklerin tamamını eşleştirerek yolunuza devam etmelisiniz. Boş petekleri uygun renklerdeki bloklarla doldurabilir ve eşleştirmelerdeki sayıların toplamı kadar puan kazanabilirsiniz. Mümkün olduğunca fazla peteği eşleştirmeli ve rekor puanlara ulaşarak yeni bulmacalarda yarışmalısınız. Hızlı düşünme yeteneğini geliştiren ve ilginç bir mantığa sahip olan eğitici bir oyun sizleri bekliyor.

Bulmaca oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan Favo, 500 binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.