Mobil oyun dünyasının bir parçası olan ve klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan FeeDog-Raising Puppies, milyonlarca oyun tutkunu tarafından tercih edilen eşsiz bir oyundur.

Onlarca sevimli köpek karakterinin yer aldığı bu oyunda amaç, yavru köpekleri eğitmek ve onlarla çeşitli oyunlara katılmaktır. Dilediğiniz köpeği seçerek onu eğitmeli ve sağlıklı mamalarla beslemelisiniz. Köpeğinizi beslerken kullanabileceğiniz kemik, et, çeşitli köpek mamaları ve daha birçok farklı yiyecek bulunmaktadır.

Oyun içerisinde farklı renkte ve özellikte onlarca yavru köpek yer almaktadır. Ayrıca köpeklere zarar vermek isteyen yeşil renkli hayaletler bulunmaktadır. Köpeğinize fırlatılan farklı yiyeceklerden doğru olanları yemeli ve diğerlerini ise size zarar vermek isteyen hayaletlere atmalısınız. Bu sayede köpeğinizi geliştirebilir ve seviye atlayabilirsiniz. Seviye atladıkça farklı köpeklerin ve yiyeceklerin kilidini açabilirsiniz.

Android ve İOS sürüm destekleyen tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan FeeDog-Raising Puppies, Hiçbir ücret ödemeden indirebileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun olarak ön plana çıkıyor.