Feist, ilk görüşte BADLAND’i hatırlatan birçok ödül almış mobil aksiyon oyunu.

Konsol kalitesinde grafikleri, karakter animasyonları, çevre etkileşimi, kontrol sistemi her yönüyle dört dörtlük bir yapım karşımızda. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla şaşırtan yapımda oyuna ismini veren küçük kürklü bir yaratığın kontrolünü ele alıyorsunuz. Her şeyin kendisini yemeye çalıştığı gizemli ormanda hayatta kalıp arkadaşını kurtarması gerekiyor. Çaresiz mücadelede ona yardım etmelisiniz.

BADLAND gibi ödüllü, mobil oyun dedirtmeyecek kalitede görsel çizgilerine sahip hızlı tempolu bir yapım Feist. Melankolik müziklerin eşlik ettiği büyüleyici, ürkütücü atmosferiyle kendisine çeken yapımda seçilebilir tek bir karakter var. Feist adını taşıyan, oyun kapağında da gördüğünüz dikenli bir yaratığı oynuyorsunuz. Görünümüyle tüyleri diken diken karakterimize arkadaşını yırtıcıların elinden kurtarması için yardımcı oluyorsunuz. Her şeyi birbiriyle etkileşime geçtiği, vahşi canavarlarla bir ortamdasınız.