Fibabanka Mobil uygulaması ile bankacılık işlemleri hızlı ve kolay!

Fibabanka kredi ödemeleriniz başta olmak üzere fatura ödeme, TL yükleme, EFT ve havale yapma (Nöbetçi Transfer hizmetiyle EFT saatleri dışında da para transferi), kredi kartı borç ödeme, şans oyunları ödeme, SGK ödeme gibi şubede ve ilgili kurumlarda gerçekleştireceğiniz işlemleri yerinizden yapın.

Fibabanka Mobil uygulamasına TC Kimlik numaranız veya müşteri numaranız ile giriş yapabiliyorsunuz. İnternet bankacılığı veya mobil bankacılık şifreniz yoksa “Şifre al” bağlantısına tıklayarak kart numaranız veya müşteri numaranızla şifre alıp giriş yapabilirsiniz. İlk girişinizde cihaz eşleştirmesi yapılıyor, sonraki girişlerinizde internet bankacılığı veya mobil bankacılık şifrenizle giriş yapıyorsunuz. Güvenlik resmi ve şifrenizi uygulama üzerinden hızlıca değiştirebiliyorsunuz. Uygulamaya girdiğinizde ana sayfa, ürünler, işlemler, özet ve kampanyalar sekmeleri karşınıza çıkıyor. Ürünler altından vadesiz ve vadeli hesaplarınız, kredi kartınız ve kredinize ait detaylara ulaşıyorsunuz. Pratik işlemler menüsü altından para transferlerinden fatura ödemeye kredi borcunu sorgulayıp ödemekten güvenlik ayarlarına birçok işlemi yapabiliyorsunuz. Özet sayfasından varlıklarınız ve borçlarınızı grafik üzerinden görebiliyorsunuz. Kampanyalar altından Fibabanka’nın alışverişi kolaylaştıran fırsatlarını görüyorsunuz.