FIFA Mobile 21, Google Play ve App Store’da FIFA Football (FIFA Futbol) olarak yerini aldı. FIFA Mobile 2020 - 21 sezonu yepyeni özelliklerle açıldı! Bilgisayar ve mobil cihazlarda en çok indirilip oynanan futbol oyunu FIFA 21’nin mobil versiyonu FIFA Mobile 21 iOS platformunda da ücretsiz. FIFA Mobile 2021, iPhone / iPad cihazda ücretsiz indirip oynayabileceğiniz en gerçekçi grafiklere ve zengin içeriğe sahip online futbol oyunu diyebilirim.

FIFA Mobile 2021 iOS İndir (iPhone ve iPad)

FIFA Mobile 21, arkadaşlarınıza karşı gerçek zamanlı 11’e 11 oynama şansı veriyor. Oyun içinden arkadaş listenizi oluşturup teke tek kapışıyorsunuz. FIFA mobil oyunu da Ultimate Team’siz olmaz; Premier Lig, La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Serie A, MLS ve diğer liglerden istediğiniz oyuncularla Ultimate Team’inizi kuruyorsunuz, oyuncularınızı geliştirip yıldızlar arasına katıyorsunuz. Kurduğunuz rüya takımla bir lige katılabilir veya yepyeni Dünya Turu’nda 650’nin üzerinde etkinliği oynayabilirsiniz. Dünyanın en büyük kulüp müsabakaları olan UEFA Champions League ve UEFA Europa League’de sizi sahadan silmek isteyen zorlu rakipler sizi bekliyor. Sezon boyunca gerçek hayattaki turnuvalarla birebir ilerleyen Canlı Etkinlikleri oynayarak özel UCL ve UEL oyuncuları kazanabilirsiniz.

Ve Adidas GMR. FIFA Mobile’ı diğerlerinden ayıran özelliklerden biri. GMR, Electronic Arts’ın Adidas ve Jacquard(tm) by Google ile birlikte tasarladığı bir astar ve bunu herhangi bir Adidas kramponunuza veya ayakkabınıza yerleştirerek gerçek hayatta görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Görevlerle oyundaki takımınızın GEN’ini yükseltebiliyorsunuz. Adidas GMR, Türkiye’de de kullanılabiliyor.