Fight List'teki amacınız, size verilen konuya dair tüm bildiklerinizi yazmaktır. Örneğin; süper kahraman kategorisi size veriliyor ve buraya tüm süper kahramanları yazmanız isteniyor. Ne kadar çok yazarsanız o kadar çok puan alırsınız ve rakibinizi saha dışında bırakabilirsiniz.

Tam 1000 farklı konuyu barındıran ve her kategoride olan bu konulara mutlaka hakimiyetiniz vardır diye düşünüyorum. Futboldan tutun da sinemaya kadar uzanan bu kategorilerde tüm bildiklerinizi yazmalı ve fazlaca puan elde etmelisiniz.

Ayrıca zorlandığınız zamanlarda joker hakkınızı kullanmayı unutmayın, böylelikle rakibinizin önüne geçmeyi başarın.

Oyun içerisinde yer alan sohbet özelliği ile rakiplerinizle veya arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz.

Fight List Özellikleri