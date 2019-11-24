Android ve iOS sürümleri sayesinde farklı platformlardan kolaylıkla ulaşacağınız ve ücretsiz olarak oynayacağınız Fighting Fantasy Classics, esrarengiz olayların yer aldığı eşsiz bir macera kitabından yola çıkarak zorlu görevler üstleneceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Metin tabanlı grafiklerden ve gizemli olaylardan oluşan bu oyunda yapmanız gereken, kitabın sayfalarında bulunan gizemleri keşfederek ipucu toplamak için kolları sıvamak ve korsanlarla mücadele ederek sır perdesini aralamaktır. Kılıcınızı ve okunuzu kuşanarak vahşi bir adada uzun bir yolculuk yapacak ve ilginç olayları araştıracaksınız.

Ayrıca hikayelerden yola çıkarak çeşitli ipuçlarına ulaşacak ve kitabın kilitli sayfalarını açacaksınız. Sürükleyici bölümleri ve macera dolu hikayeleri sayesinde bağımlısı olacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda macera ve aksiyon dolu bölümlerden oluşan eşsiz bir kitap ve bu kitaptan yola çıkarak çözebileceğiniz onlarca esrarengiz olay yer almaktadır. Olaylardaki sır perdesini aralayarak görevleri tamamlayabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Rol oyunları arasında bulunan Fighting Fantasy Classics ile sizde keyifli anlar geçirebilir ve stresten uzaklaşabilirsiniz.