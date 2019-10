Fill In 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi olarak nitelendirebileceğim Fill In 3D, zorlu bölümleri tamamlayıp ilerleyebileceğiniz bir oyundur. Oyunda renkli küpleri toplayarak ilerliyor ve gizli resimleri ortaya çıkarıyorsunuz. Zevkli bir deneyim sunan Fill In 3D, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda piksel tarzı bir görüntü yer alıyor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Fill In 3D, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Fill In 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.