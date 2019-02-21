İmparatorluk istilasına karşı savaşan kral, tahtı terk etti ve kaçtı. Oğlu Kara Prens, geri çekilme emrine itaatsizlik etti ve kraliyet muhafızları ile düşmana karşı geldi.

Şimdi Orta Dünya umut ışınlarını bekliyor, imparatorluk bu savaşa bir son vermek istiyor. Kahramanları toplamalı ve gelip bu amansız savaşa katılmalısın. Artık özgürlüğün kapını aç ve imparatorluğa karşı çıkarak kurtarıcı ekibinde yer al!

Final Blade Özellikleri