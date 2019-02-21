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Final Blade 1.4.6 (ios)
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  5. Final Blade - iOS İçin Rol Oyunu

Final Blade

1.4.6
ios
Final Blade
ÜCRETSİZ
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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Karakterlerini topla ve savaşa dahil ol.

İmparatorluk istilasına karşı savaşan kral, tahtı terk etti ve kaçtı. Oğlu Kara Prens, geri çekilme emrine itaatsizlik etti ve kraliyet muhafızları ile düşmana karşı geldi.

Şimdi Orta Dünya umut ışınlarını bekliyor, imparatorluk bu savaşa bir son vermek istiyor. Kahramanları toplamalı ve gelip bu amansız savaşa katılmalısın. Artık özgürlüğün kapını aç ve imparatorluğa karşı çıkarak kurtarıcı ekibinde yer al!

Final Blade Özellikleri

  • Onlarca farklı güce sahip ilginç görünümlü karakterler
  • Etkileyici grafikler
  • Oynaması ücretsiz rol oyunu
  • Zorlu imparatorluğa karşı çıkarak savaşa katıl
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