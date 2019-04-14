Gizli nesneleri bularak ipucu toplayabileceğiniz ve esrarengiz cinayetleri inceleyerek katilin izini sürebileceğiniz Final Cut: Fame Fatale, sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde yer alan ve etkileyici grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, gizemli mekanlarda gezinerek sır dolu olayları aydınlatmak ve çeşitli bulmacalar çözerek görevleri tamamlamaktır. Esrarengiz bir şekilde öldürülen ünlü karakterin cesedini inceleyerek katilin izini sürmeli ve kim olduğunu bulmalısınız.

Bölümlerde onlarca farklı mekan ve sayısız gizli nesne bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli ipuçları ve birçok farklı oyun yer almaktadır. Bulmaca, strateji, eşleştirme ve yapboz oyunlarını oynayarak ipucu kazanabilirsiniz. Bu sayede katili yakalayabilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz. Eşsiz tasarımı ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahi tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde çalışan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Final Cut: Fame Fatale, maceraya doyabileceğiniz ve yeni deneyimler kazanabileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak göze çarpıyor.