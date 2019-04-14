Android ve İOS sürümleri ile oyun tutkunlarına iki farklı platformda hizmet veren ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Final Cut: Homage Collector's Edition, bir filmin içine girerek macera dolu bir serüvene şahit olabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Çarpıcı grafikler ve ürpertici müzikler ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, yıllar öncesine yolculuk yaparak esrarengiz olayları çözerek sır perdesini aralamak ve katilleri bulmaktır. Oyunda kendinizi yaklaşık yüz önce çekilen bir filmin içinde bulacaksınız. Filmde işlenen korkunç cinayetleri araştıracak ve ipuçları toplayarak katilin izini süreceksiniz. Sıkılmadan oynayabileceğiniz ve maceraya doyabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda sayısız gizli nesne ve birçok ipucu bulunmaktadır. Ayrıca onlarca farklı mekan ve çeşitli katil karakterleri yer almaktadır. İçinizdeki dedektifi açığa çıkartarak katilin peşine düşmeli ve görevleri tamamlamalısınız.

Mobil oyun dünyasında klasik kategoride kendisine yer bulan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Final Cut: Homage Collector's Edition, gizli nesneleri bularak gizemli olayları aydınlatabileceğiniz macera dolu bir oyun olarak öne çıkıyor.