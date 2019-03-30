Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde yer alan ve binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edeilen Final Cut: The True Escapade, sır dolu cinayetleri araştırabileceğiniz ve katilin kim olduğunu bulabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, eşleştirmeler ve bulmacalar yaparak ipuçları kazanmak ve kayıp nesneleri bularak şüphelilerin izini sürmektir. Gizemli bir şekilde ortadan kaybolan karakteri arayarak cesede ulaşacak ve incelemeler yaparak katilin kim olduğunu bulacaksınız. Ürkütücü mekanlarda dolaşarak gizli nesneleri bulmalı ve çeşitli ipuçlarına ulaşarak doğru iz üstünde ilerlemelisiniz. İlginç tiplerle ve korkunç olaylarla karşılaşacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde yüzlerce gizli nesne ve onlarca farklı karakter yer almaktadır. Ayrıca birçok ürpertici mekan ve bu mekanlarda sayısız ipucu bulunmaktadır. Bulmacaları çözerek ipuçları kazanabilir ve katili bulabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla oynayabileceğiniz Final Cut: The True Escapade, binlerce oyun severin vazgeçilmezi olan kaliteli bir oyundur.