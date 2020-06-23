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Final Elimination 1.2 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Aksiyon
  4. Final Elimination - iOS İçin Aksiyon Oyunudur

Final Elimination

1.2
ios
Final Elimination
ÜCRETSİZ
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Gerçek zamanlı olarak hayatta kalmaya çalışacağız.

Final Elimination Ekran Görüntüleri - 1
Final Elimination Ekran Görüntüleri - 2
Final Elimination Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Mobil oyunculara gerçek zamanlı olarak aksiyon deneyimi sunan Final Elimination başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor.

2019 yılında yayınlanan mobil yapımlar arasında yer alan ve aylardır güncelleme almayan Final Elimination’da oyuncular gerçek zamanlı olarak hayatta kalabilmenin yollarını arayacaklar.

Çeşitli silah modellerinin yanı sıra benzersiz alanlarda mücadele edeceğimiz yapım da oyuncular ayakta kalan son oyuncu olabilmek için ter dökecekler.

Görsel ve ses efektleri eşliğinde destansı savaşları karşımıza çıkaracak olan yapım aylardır mevcut oyuncu kitlesini elinde bulundurmaya devam ederken içeriklerini de güncellemiyor.

Karakterimizi çeşitli kostüm ve eşyalar ile kişiselleştirerek 10 binden fazla oyuncu ile ölümüne kapışacak ve hayatta kalmaya çalışacağız.

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