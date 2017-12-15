Final Heroes, yaratıkların da insanların birlikte yaşadığı sihirli bir dünyanın kapılarını araladığımız rpg strateji türünde enfes bir mobil oyun. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılmasıyla şaşırtan yapım, imparatorluk savaşını temel alıyor. Tüm oyuncular, güçlerini göstermek için varını yoğunu ortaya koyuyor.

Fantastik temalı strateji yönü ağır basan rol yapma oyunlarının sevmediğim tek yanı; hep insan tarafında olmaya zorlaması, yaratıklara karşı mücadeleden başka bir şey içermemesi. Final Heroes, bu kuralı bozan bir yapım olarak karşımızda. Oyunda seçilebilir, eşsiz yeteneklere sahip 40 farklı kahraman yer alıyor. Kahramanlar ordunuzun önemli bir parçası olsa da onlarla birlikte savaşan minik askerleriniz de mevcut. Savaş alanında kahramanlar öne çıkarıldığından kolaylıkla yönetebiliyorsunuz. Kahramanlarınızı geliştirme gibi bir şansınız yok ancak sarayı korumak için inşa ettiğiniz yapıları geliştirebiliyorsunuz.

Final Heroes Özellikleri: