Fire Rides, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda keyifli bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir aksiyon oyunu olan Fire Rides, zorlu ve keyifli atmosferiyle dikkatimizi çekiyor. Reflekslerinizi sonuna kadar sınayabileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Son derece dikkatli bir şekilde ilerlemeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken uygun zamanda ekrana dokunmak. Oyunda parmağınızı ekrana basılı tutarak ileri gitmeye çalışıyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Ayrıca karşınıza çıkan checkpointlerden de geçerek ekstra puanlara ulaşabiliyorsunuz. Tüm checkpointleri tam ortadan tutturduğunuzda ise combolar yaparak daha fazla puanlar kazanabiliyorsunuz. Müptelası olabileceğiniz türden bir mobil oyun olarak dikkatimizi çeken Fire Rides, mutlaka telefonlarınızda olması gerekiyor.

Fire Rides oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.