Fire Up!, tank ile önümüze gelen blokları kırarak ilerlediğimiz hızlı tempolu, süper eğlenceli bir mobil oyun. Reflekslerinize ve odaklanmanıza güveniyorsanız iPhone ve iPad cihazınıza indirin, oynamaya başlayın. Bağımlılık yapan bir oyun olduğunu baştan söyleyim.

Klasik tuğla kırma oyunlarından esinlenerek hazırlanmış süper hızlı oynanış sunan bir arcade oyun karşımızda. Dikeylemesine ilerlediğiniz oyunda seri şekilde top fırlatabilen bir aracı kontrol ediyorsunuz. Önünüze set olarak çıkan renkli kutucukları yok etmekle görevlisiniz. Kutucukların üzerlerinde yazılı sayılar kaç topla vurulduklarını daha doğrusu yok edildiklerini gösteriyor. Sınırsız topa sahip olduğunuzdan rastgele sağa sola kaçarak atışlar gerçekleştirebiliyorsunuz ancak bu şekilde bir noktaya kadar ilerleyebiliyorsunuz. Çünkü kutucuklar yan yana sıralanmış şekilde ve size geçiş yeri bırakmıyorlar. Bir aşamadan sonra kutucukların rakamlarına dikkat etmeniz şart oluyor. Oyunun geliştiricisine göre oyunu oynayanların sadece yüzde 1’i 10.000 puana ulaşabiliyor.