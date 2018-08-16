FireEgg, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyun olan FireEgg ile arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Birbirinden eğlenceli maceralar yaşayabileceğiniz bir oyun olan FireEgg, yumurtlaları kırıp puanlar kazandığınız bir oyundur. Güçlü evcil hayvanlar kazanabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Becerilerinizi ve reflekslerinizi sınayabileceğiniz oyunda işiniz son derece zor. Dikkatli bir şekilde ilerlemeniz gereken oyunda yeteneklerinizi de sergilemeniz gerekiyor. Animasyonları ve efektleri bakımından da eğlenceli bir atmosfer sunan oyunda sürükleyici bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız FireEgg sizleri bekliyor.

FireEgg oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.