Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Firmament Ode rol oyunları arasında yer alıyor.

Düzenli olarak aldığı güncellemeler ile oyunculara yeni içerikleri deneyimleme fırsatı veren yapım da klasik bir oynanış yer alıyor.

Oyuncular klasik bir rol oyunu içerisinde yavaş ilerlemeye dayalı olarak zaman geçirecek, aksiyon dolu anlar ile birbirinden farklı savaş sahneleri ile karşılaşacaklar.

Oldukça başarılı grafik açılarının da yer aldığı oyun içerisinde oyuncular çeşitli stratejiler yapabilecek, tempodan uzak bir yapı içerisinde mücadele edebilecekler.

Çinli geliştiriciler tarafından geliştirilerek oynaması ücretsiz olarak piyasaya sürülen Firmament Ode günümüzde 10 binden fazla oyuncuyu da elinde bulundurmaya devam ediyor.