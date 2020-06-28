İndir 666.80 MB
Firmament Ode 1.2.4 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Macera ve RPG
  4. Firmament Ode - iOS İçin Rol Oyunudur

Firmament Ode

1.2.4
ios
Firmament Ode
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı

Klasik bir rol deneyimi bizleri bekliyor olacak.

Firmament Ode Ekran Görüntüleri - 1
Firmament Ode Ekran Görüntüleri - 2
Firmament Ode Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Firmament Ode rol oyunları arasında yer alıyor.

Düzenli olarak aldığı güncellemeler ile oyunculara yeni içerikleri deneyimleme fırsatı veren yapım da klasik bir oynanış yer alıyor.

Oyuncular klasik bir rol oyunu içerisinde yavaş ilerlemeye dayalı olarak zaman geçirecek, aksiyon dolu anlar ile birbirinden farklı savaş sahneleri ile karşılaşacaklar.

Oldukça başarılı grafik açılarının da yer aldığı oyun içerisinde oyuncular çeşitli stratejiler yapabilecek, tempodan uzak bir yapı içerisinde mücadele edebilecekler.

Çinli geliştiriciler tarafından geliştirilerek oynaması ücretsiz olarak piyasaya sürülen Firmament Ode günümüzde 10 binden fazla oyuncuyu da elinde bulundurmaya devam ediyor.

YORUMLAR