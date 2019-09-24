Mobil platformun ünlü isimlerinden olan Webzen yeni oyunu ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Mobil strateji oyunları arasında yer alan ve oynaması ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda yayınlanan yapımda seçtiğimiz kahramanlar ile rakiplerimize karşı savaşacağız.

50 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden First Hero’da gerçek zamanlı olarak gerçek oyuncular ile savaşacağız. Kalıcı internet bağlantısı ile dünyanın farklı noktalarındaki oyuncuları bir araya toplayacak olan yapım ücretsiz yapısı ile kitlesini artırmaya devam ediyor.

Oyun içerisinde bize verilen alanı genişletmek için çevremizde yer alan oyuncular ile mücadele edecek, geliştirmeler yaparak daha güçlü bir hale getirebileceğiz. Kalemizi ve diğer içerikleri yükselterek daha dayanıklı bir hale getirebileceğiz.

Oyun Google Play üzerinde beklentileri tam karşılayamasa da PvP savaşları ile oyunculara eşsiz anlar sunmaya devam ediyor.