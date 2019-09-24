Göz kamaştıran yüzlerce akvaryum balığından dilediğinizi satın alabileceğiniz ve balık yetiştiriciliği yapabileceğiniz Fish Tycoon 2 Virtual Aquarium, mobil platformda simülasyon oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Canlı grafikleri ve gerçekçi balık karakterleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı türdeki akvaryum balıklarını besleyerek bu balıkların üremelerini sağlamak ve balık sayısını arttırarak yolunuza devam etmektir. Balıkların yanı sıra denizanası, denizyıldızı, mercan ve daha onlarca deniz canlısından da dilediğinizi besleyebilir ve akvaryumunuzu güzelleştirebilirsiniz. Yetiştirdiğiniz balıkları belirli bir seviyeye getirdikten sonra satışa sunabilir ve para kazanarak yeni balıkların kilidini açabilirsiniz.

Oyunda yayın balığından, orfoz balığına kadar yüzlerce balık türü bulunmaktadır. Ayrıca akvaryuma koyabileceğiniz sayısız aksesuar ve balıkların gelişmesine katkı sağlayabilecek birçok deniz bitkisi yer almaktadır.

Android, İOS ve Windows işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Fish Tycoon 2 Virtual Aquarium, 1 milyondan fazla oyun severin beğenisini kazanmayı başaran eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.