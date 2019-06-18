Machbird Studio imzası ile geliştirilen ve iki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak oynanan Fisherman Go eğlenceli bir mobil balık tutma oyunudur.

Arcade oyunları arasında yer alan Fisherman Go, Android ve İOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından keyifle oynanmaya devam ediyor. Google Play üzerinde 4.5 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan yapımda oyuncular dünyanın dört bir yanında diledikleri balıkları yakalayabilecek ve bu konudaki yeteneklerini sergileme fırsatı elde edecekler.

Aksiyon ve gerilimden uzak bir atmosferde yer alan oyunda eğlenceli anlar bizleri bekliyor olacak. Oyuncular zengin bir içerik eşliğinde balıkçılık oyununu deneyimleyebilecek, keyifli zaman geçirebilecekler.

100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden yapım tamamen ücretsiz bir yapıya sahip.