Fishing Championship, kaliteli görselleri ve gerçekçi atmosferiyle karşımıza çıkan bir balık tutma oyunudur. Balık tutmayı seven herkesin telefonunda yer alması gereken bir oyun olarak dikkatimizi çeken Fishing Championship, sizleri bekliyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir oyun olan Fishing Championship, zorlu görevleri tamamlayıp farklı türde balıklar keşfedebileceğiniz bir oyundur. Keyfinizi çıkarabileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebileceğim Fishing Championship ile farklı ekipmanları kullanabiliyorsunuz. Okyanuslara açılıp tropikal balık türlerini de keşfedebileceğiniz oyunda işiniz oldukça zor. iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmalı ve reflekslerinizi iyi bir şekilde kullanmalısınız.

Fishing Championship oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.