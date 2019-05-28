Nexolon Inc’in yeni oyunu olan Fishing Life şu sıralar yarım milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanıyor.

Mobil spor oyunları arasında yer alan ve iki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olan Fishing Life ile gerçekçi bir balık tutma simülasyonu bizleri bekliyor. Birbirinden farklı balık türlerinin yer aldığı yapımda gerçekçi ses efektlerine ek olarak gece gündüz döngüsü de oyunculara sunuluyor.

Çeşitli tekneler ile benzersiz sularda farklı balık türlerini yakalama fırsatı elde edeceğimiz yapımda bizleri eğlenceli saatler bekliyor olacak. Basit kontroller yardımıyla balıkları avlayacağımız yapımda korkutucu köpek balıkları ile de mücadele ederek yeteneklerimizi sergileme fırsatı elde edeceğiz.

Oldukça zengin bir içerik yapısına sahip olan oyunda Türkçe dahil olmak üzere çeşitli dil seçenekleri de yer alacak. Android ve İOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Fishing Life tamamen ücretsizdir.