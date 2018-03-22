Fishing Strike, Netmarble Games’in iOS platformuna da ücretsiz çıkardığı balık tutma oyunu. AR (Artırılmış Gerçeklik) ile VR (Sanal Gerçeklik) modunu bir araya getirerek diğer balık yakalama oyunlarından ayrılan Fishing Strike, grafikleriyle de dikkat çekici. Telefon/tablette ücretsiz oynayabileceğiniz en iyi balık yakalama oyunu diyebilirim.

Mobil platformda ücretli - ücretsiz indirilmeye açılan balıkçılık oyunları arasında açık ara en iyisi olarak gördüğüm Fishing Strike, balık tutmayı sevenleri dünya turuna çıkartıyor. Gerçeğiyle birebir 500’e yakın balık ağınıza takılmayı bekliyor. Capcanlı grafikleriyle kendisine çeken oyun, oynanış tarafında da benzerlerinden ayırılıyor. Oltayı atıp direkt istediğiniz balığı tutabiliyorsunuz. Tabii ki oyun ilerledikçe balıkları tutmak zorlaşıyor. Yeme daha uzun sürede gelmeleri yetmezmiş gibi direniyorlar; hemen çekemiyorsunuz. Unutmadan, balık tutmak dışında kendi akvaryumunuzu da yapabiliyorsunuz. Hatta akvaryumunuzu sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik modlarında görüntüleyebiliyorsunuz.

Fishing Strike Özellikleri: