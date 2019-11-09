Birbirinden güzel yüzlerce balık türünü avlayarak kendi akvaryumunuzu kurabileceğiniz ve farklı avlanma yöntemleri kullanabileceğiniz FishIsland: Fishing Paradise, mobil platformda spor oyunları arasında yer alan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan benzersiz bir oyundur.

Çarpıcı 3 boyutlu grafikleri ve eğlenceli müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, mızrak ve silah gibi çeşitli silahlardan faydalanarak farklı balık türleri avlamak ve görevleri tamamlayarak yeni bölümlerin kilidini açmaktır. Oyunda balıkların yanı sıra ejderha, melek, şeytan, tek boynuzlu at ve daha yüzlerce efsanevi ruhu yakalamak içinde mücadele edeceksiniz. Balık ve ruhları avladıkça para kazanabilir ve yeni türlere ulaşabilirsiniz. Macera dolu bölümleri ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde uskumru, sazan, köpek balığı, yunus, balina, melek balığı ve daha yüzlerce farklı balık türü bulunmaktadır. Ayrıca mızrak, kuş, silah, ağ ve birçok farklı av malzemesi yer almaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz FishIsland: Fishing Paradise, ücretsiz oyunlar arasında bulunan eğlenceli bir oyundur.