2D platform oyunu olarak karşımıza çıkan Fist of Rage ücretsiz bir aksiyon oyunu olarak adından söz ettiriyor. Kaliteli grafikleri ve zengin içeriği ile oyuncuları tatmin edecek olan yapım 500 binden fazla oyuncusu ile şu sıralar sık sık adından söz ettiriyor. Touchten Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan mobil aksiyon oyununda ilerlemeye dayalı bir oynanış sistemi yer alıyor. Ses efektleri ile desteklenen oyunda karşımıza çıkan engellere ve düşmanlara takılmadan ilerlemeye çalışacağız. Oldukça sade ve kullanıcı dostu bir içeriğe sahip olan oyunda heyecanlı mücadele mekanikleri ile tanışacağız.

Basit kontroller eşliğinde oynayacağımız yapım da kilitli karakterler ile de karşılaşacağız. Oyuncular ilerledikçe yeni karakterlerin de kilitlerini açabilecek ve onları kullanabilecekler. Buna ek olarak oyuncular seçtikleri karakterleri yükseltebilecek ve eskisinden daha güçlü bir hale getirebilecekler.

500 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan başarılı yapım 4.6 inceleme skor puanı ile mobil aksiyon oyunların da ilk sıralarda yer alıyor.

Fist of Rage tamamen ücretsiz bir mobil aksiyon oyunudur.

İyi oyunlar dileriz.