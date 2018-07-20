Fitbenim, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz işlevsel bir fitness uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Farklı egzersiz programlarına ve shaker tariflerine sahip olan uygulama ile daha etkili bir çalışma ortamı oluşturabiliyorsunuz.

Spor ile ilgilenen herkesin beğenerek kullanabileceği bir uygulama olan Fitbenim, zorlu ve kolay egzersizlerin yer aldığı bir fitness uygulamasıdır. Bacaktan göğüse ve omuzdan kola kadar her kas grubuna özel çalışma programlarına sahip olan uygulamada farklı egzersiz türlerini de içerisinde barındırıyor. Her güne özel çalışma programına da sahip olan uygulama ile spordan aldığınız verimi de katlayabiliyorsunuz. Ayrıca uygulamada yer alan shaker tarifleriyle de beslenmenizi de destekleyebiliyorsunuz. Profil sekmesinden de önce ve sonra ölçüleri oluşturup arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz.

Fitbenim uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.