Evinizde veya ofisinizde yeni tasarım fikirleriniz varsa, Flamingio uygulaması üzerinden profesyonel tasarımcılarla iletişim kurabilirsiniz.
Flamingio uygulaması, hayalinizdeki tasarımları gerçeğe dönüştürebileceğiniz uzman kişilere iOS cihazlarınızdan ulaşabilmenizi sağlıyor.
Yaşadığınız evin tamamında, ofisinizde ya da evinizin belirli bölümlerinde hayal ettiğiniz bir düzen ve tasarım istiyorsanız, bu işi hakkıyla yapan kişilerle iletişim kurmak isteyebilirsiniz. Gösterişli bir mekan, sade ve modern bir mekan ya da hayalinizdeki düzen her neyse onu gerçeğe dönüştürmenizi mümkün kılan Flamingio uygulaması, alanında uzman kişilerle sizi bir araya getiriyor. Tasarımcılar, mobilya firmaları ve dekorasyon firmalarının yer aldığı platformda, bulunduğunuz şehirde hizmet veren profilleri anında görüntüleyebiliyorsunuz.
Evinize ya da ofisinize yeni bir soluk katacak fikirleriniz varsa ve bu işi kendi başınıza yapmak istiyorsanız, çeşitli eşya ve objeleri kendiniz seçmek istiyor olabilirsiniz. Birbirinden hoş ve şık aksesuarlar ve eşyaların yer aldığı mağaza bölümünü de sizlere sunan Flamingio uygulamasında, hayalini kurduğunuz tasarımı kendi imzanızla oluşturabilirsiniz. Eğer siz de bu tarz bir girişimde bulunmak ve profesyonel destek almak istiyorsanız, Flamingio uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.
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