Flamingio uygulaması, hayalinizdeki tasarımları gerçeğe dönüştürebileceğiniz uzman kişilere iOS cihazlarınızdan ulaşabilmenizi sağlıyor.

Yaşadığınız evin tamamında, ofisinizde ya da evinizin belirli bölümlerinde hayal ettiğiniz bir düzen ve tasarım istiyorsanız, bu işi hakkıyla yapan kişilerle iletişim kurmak isteyebilirsiniz. Gösterişli bir mekan, sade ve modern bir mekan ya da hayalinizdeki düzen her neyse onu gerçeğe dönüştürmenizi mümkün kılan Flamingio uygulaması, alanında uzman kişilerle sizi bir araya getiriyor. Tasarımcılar, mobilya firmaları ve dekorasyon firmalarının yer aldığı platformda, bulunduğunuz şehirde hizmet veren profilleri anında görüntüleyebiliyorsunuz.