Flappy Monster, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Harika zaman geçirebileceğiniz bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Flappy Monster, reflekslerinizi sınayabileceğiniz bir oyundur. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda engellerin üstesinden gelmeniz gerekiyor. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda harika bir atmosfer yer alıyor. Sürükleyici etkisiyle de ön plana çıkan oyunda işiniz çok zor. Yüksek puanlara ulaştıkça farklı karakterleri de kontrol edebileceğiniz Flappy Monster, tam size göre. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunu mutlaka denemelisiniz. Kolay kontrolleri ve keyifli müzikleriyle dikkat çeken Flappy Monster'ı sakın kaçırmayın.

Flappy Monster oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.