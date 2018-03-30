Flick Arena, tepe kamera açısından oynanış sunan çok oyunculu strateji - savaş oyunu. Dünyanın dört bir yanından oyuncularla teke tek tuzaklarla dolu arenalarda kapışıyorsunuz. Çek - hedef al - bırak sistemine dayalı yenilikçi, herkesin kolayca alışabileceği kontrollere sahip oyunda stratejik düşünmeyen arenadan yenilgiyle ayrılıyor.

İnsan ve yaratıklardan oluşan ilginç görünümlü karakterlerle yüksek tempolu savaşlara girdiğiz oyunda stratejinizi çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Rakiple aranıza engeller yerleştirilmiş olsa da arena oldukça küçük ve karakterler üzerinde tam kontrole sahip olamadığınız gibi, arenayı kuş bakışı görüyorsunuz. Rakibinizin karakterleri nasıl konumlandırdığına dikkat etmeniz önemli. Savaşa başlamadan önce buna göre saldırı yönünü ayarlayıp aksiyona girerseniz zaferle ayrılmamanız için hiçbir neden yok. Tabii ki yeni karakterleri oyuna dahil etmek de önemli.

Flick Arena Özellikleri: