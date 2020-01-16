Flick Goal! serbest vuruş yeteneklerini sergileyebileceğin yepyeni bir oyun. Gelmiş geçmiş en iyi serbest vuruşu yapmaya hazır mısın? Serbest vuruş yeteneklerini kullanarak bulmacaları çöz ve en iyi golü at.

Yeteneğini kullanarak zorlu bölümleri tamamla ve yepyeni dünyaları açarak yeteneklerinin gelişmesinin zevkini yaşa. Bire bir veya üçe üç rekabetçi modlarda serbest vuruş yeteneklerini diğer oyunculara göster. Onlarca karakter ve top arasından sana en uygun olanı seç ve eğlenceyi katla.

Tarzını geliştir, oyuncularını iyileştir, küme sıralamasını tırmanırken karşına çıkan tüm takımlarla boy ölçüş. Efsanevi Kümeye yol alırken stadyumunu birinci sınıf tesislerle donat. Oyuncularının teknik ve fiziksel yeteneklerini geliştirmek için Teknik Direktörleri kullan.