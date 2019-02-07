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Flick Kick Field Goal Kickoff 1.7.0 (ios)
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Flick Kick Field Goal Kickoff

1.7.0
ios
Flick Kick Field Goal Kickoff
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Amerikan futbol maçları yapacağız.

Mobil oyun alanında oldukça başarılı işlere imza atan Pikpok oyunculara sunduğu Flick Kick Field Goal Kickoff ile yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Mobil spor oyunları arasında yer alan ve tamemen ücretsiz olarak iki farklı platformda yayınlanan Flick Kick Field Goal Kickoff ile Amerikan futbol maçlarına katılacağız. Gerçek zamanlı olarak maçlarda boy gösterebilecek ve benzersiz gol atabileceğiz. Üç farklı oyun moduna sahip olan yapımda basit kontroller sayesinde tek bir parmak hareketi ile topa vurabilecek ve falso verebileceğiz. Renkli içeriklere sahip olan oyun da iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu yer alıyor.

Google Play’de 3.9 gibi bir incelemeye ulaşan yapım, ücretsiz olarak indirilip oynanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.

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