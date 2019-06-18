MotionVolt Games Ltd tarafından geliştirilen ve iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Flip Runner mobil bir simülasyon oyunudur.

Oldukça zengin bir içeriğe sahip olan yapımda birbirinden farklı çok sayıda seviye yer alacak. Oyuncular yapılması gereken zorlu atlayışlar ve akrobatik hareketler yaparak puanlar kazanacak ve bu puanlar ile diğer seviyelere ulaşmaya çalışacaklar.

Benzersiz çok sayıda farklı karakterin de yer aldığı başarılı mobil oyunda ücretsiz oynanış eşliğinde heyecanlı dakikalar yaşayacağız. Kaliteli bir fizik motoru ile oyunculara oldukça hoş içerikler sunan oyunda şimdiye kadar yaratılmış en iyi dinamik ve eğlenceli parkurlar yer alıyor.

Basit kontrollerin yer aldığı yapımda 1 milyondan fazla oyuncu yeteneklerini sergilemeye devam ediyor.