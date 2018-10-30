Flip Trickster, parkur sporcularının yerine geçtiğimiz simülasyon oyunu. Görsel açıdan gönümüz mobil oyunlarının gerisinde olsa da dengede durma, zıplama, takla atma oyunlarını sevenlerin oynarken keyif alacağını düşündüğüm bir yapım. iOS platformunda da ücretsiz ve sadece 158MB boyutunda.

Binaların çatı katlarında uçarken gördüğümüz, bazen de sokaklarda direkler üzerinde tehlikeli hareketler sergileyen, düşüp bir yerlerini kırma korkusu olmayan çılgın parkur sporcularının yerini aldığınız zorlu bir mobil oyun Flip Trickster. 6 farklı yerde geçen, 40’ın üzerinde bölüm içeren oyunda karakteri zıplatarak dengeli şekilde işaretli noktaya düşürmeye çalışıyorsunuz. Zıplama, dönme, düşme, tüm hareketleri tek dokunuşla yapabiliyorsunuz ancak oyunda ilerlemek çok zor.