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Flipper Dunk 1.6 (ios)
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Flipper Dunk

1.6
ios
Flipper Dunk
ÜCRETSİZ
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Eşsiz deneyim sunan bir beceri oyunu

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Murat İşçi
Murat İşçi -

Flipper Dunk, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir beceri oyunudur.

Beğenerek oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir beceri oyunu olarak dikkat çeken Flipper Dunk oyununda basket atarak puan kazanıyor ve zorlu bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Reflekslerinizi sınayabileceğiniz oyunda en uygun zamanda ekrana dokunmalı ve topa vurmalısınız., Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda harika bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Renkli görselleriyle de ön plana çıkan oyunda sürükleyici bir atmosfer yer almakta.

Flipper Dunk oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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