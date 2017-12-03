Flipping Legend, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir aksiyon ve macera oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. 2017'nin en iyi oyunları sıralamasında "En İyi Indie Oyun" kategorisine 1.sıradan girmeyi başaran Flipping Legend ile keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Reflekslerinizi konuşturabileceğiniz oyunda düşmanların üstesinden gelmeniz gerekiyor. Yumruklarınızı konuşturarak düşmanlarını alt ettiğiniz oyunda yeteneklerinizi sergiliyor ve eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Aynı zamanda yeni toprakları da keşfederek oyun alanınızı sürekli genişletebiliyorsunuz. Nefes kesen sahneleri ve sürükleyici atmosferiyle ön plana çıkan oyunda tehlikeli topraklara yelken açıyorsunuz. Birbirinden güçlü düşmanların üstesinden gelmeye çalıştığınız oyunda gizemli sandıklara ulaşıp açarak ödüller de kazanabiliyorsunuz. Piksel tarzı grafiklere sahip olan oyunda eğlenceli vakit geçirebildiğinizi de söyleyebilirim. Aksiyon oyunu arayanların mutlaka denemesi gereken bir mobil oyun olan Flipping Legend'i sakın kaçırmayın.

Flipping Legend oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.