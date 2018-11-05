Flippy Skate, basit görselli bağımlılık yapan mobil oyunların geliştiricisi Ketchapp’ın olmasıyla öne çıkan iki boyutlu kaykay oyunu. Mobil platformdaki kaykay oyunları arasında en zoru diyebilirim. Belki gerçekçi fizikler, gerçek kaykaycılar, online oyun modları yok ama oynadıkça oynamak isteyeceğiniz bir kaykay oyunu. Beceri odaklı mobil oyunları seviyorsanız tavsiye ederim.

Mobil platforma çıkardıkları her oyun kısa sürede indirme rekoru kıran Ketchapp’ın yeni oyunu Flippy Skate, bir kaykay oyunu ancak arcade oynanış sunuyor. Kaykaycılar için özel tasarlanmış pistlerde kayıyorsunuz. Belli bir hedefiniz yok, kimseyle yarışmıyorsunuz, düştüğünüz anda puanlarınız siliniyor. Kayarken ne kadar yükseğe ulaşırsanız o kadar iyi. Bu arada platform yapısı sürekli değişiyor.