Fluffy Fall, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir arcade oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Çocukların beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda engellere meydan okuyarak yüksek puanlara ulaşmanız gerekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyunu olan Fluffy Fall, tek parmağınızla oynayabileceğiniz oyunda keyifli bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. 60'dan fazla karakterin kilidini açarak kontrol edebileceğiniz oyunda 3 boyutlu bir atmosfere giriş yapıyorsunuz. Birbirinden zorlu engellerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda farklı seviyeleri de aşmanız gerekiyor. Hızlı ve keyifli bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda tuzaklı yolları aşmanız gerekiyor. Sevimli karakterlerin ve renkli grafiklerin yer aldığı bir mobil oyun olan Fluffy Fall, mutlaka denemeni gerekiyor. Fluffy Fall oyununu sakın kaçırmayın.

Fluffy Fall oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.