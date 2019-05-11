Zorlu parkurlarda yarışarak çeşitli engelleri aşıp olabildiğince yükseğe çıkabileceğiniz ve altın toplayarak seviye atlayabileceğiniz Fluffy Jump, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, sevimli hayvan figürleri arasından dilediğinizi seçerek hareketli blokların üstlerinde zıplamak ve çıkabildiğiniz kadar yüksek bölgelere çıkmaktır. Bloklar sağa ve sola hareket halinde olduğundan, blokların ortaya gelmesini beklemeli ve zamanında zıplayarak yukarı doğru ilerlemelisiniz. Geç ya da erken atlarsanız aşağı düşer ve parkura tekrardan başlamak zorunda kalırsınız. Bu nedenle zamanlamayı iyi yapmalı ve blokların üstünde hızla ilerlemelisiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda yüzlerce zorlu bölüm ve birbirinden güzel onlarca farklı arka plan teması yer almaktadır. Karakterinizi seçerek parkurda yarışmaya başlayabilir ve altın toplayarak zirveye doğru yol alabilirsiniz.

Hem Android hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere hizmet veren Fluffy Jump, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.