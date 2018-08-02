FlyWings 2018, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil uçak simülasyonu olarak ön plana çıkıyor. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunda birbirinden hızlı ve güzel uçakları kontrol ediyorsunuz.

Uçaklara ilgi gösteren herkesin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm bir oyun olan FlyWings 2018, gerçekçi atmosferi ve birbirinden hızlı uçaklarıyla karşımıza çıkıyor. Son derece dikkatli olmanız gereken bir oyun olan FlyWings 2018 ile yolcu uçaklarından savaş jetlerine, helikopterlerden eğitim uçaklarına kadar pek çok farklı klasmana ait uçağı kontrol edebiliyorsunuz. Gerçekçi atmosferi ve gelişmiş kontrol mekanizmasıyla da ilgi çeken oyunda uçakları düşürmeden ilerlemeniz gerekiyor. Birbirinden zorlu görevleri de yerine getirebileceğiniz oyunda dilerseniz serbest moda geçerek zevkinize göre uçakları kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca dünyanın en büyük uçağı olarak bildiğiniz Antonov 225'i de kontrol edebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Dikkat gerektiren bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda kendinizi gerçek bir pilot gibi hissedebiliyorsunuz.,

FlyWings 2018 oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.