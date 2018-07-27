Food Fantasy, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir mobil rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zevkli sahnelere sahip olan oyunda yemeklerle haşır neşir oluyor ve eşsiz tarifleri yapmaya çalışıyorsunuz.

Farklı konsepte sahip olan bir rol yapma oyunu olan Food Fantasy, yemeklere hayat verip eşsiz tarifleri yapabileceğiniz bir oyundur. Eşsiz atmosferiyle karşımıza çıkan oyunda inanılmaz bir RPG deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Dünyanın dört bir yanındaki lezzetli sebze ve meyvelere ulaşarak ilerlemeye çalışıyorsunuz. Kendi işletmenizi de kurup insanlara harika yemekler pişirebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle de dikkat çeken Food Fantasy mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim. Farklı kombinasyonlar yaparak yeni şeyler de bulabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Food Fantasy oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.