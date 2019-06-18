Mobil spor oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran Football Arcade günden güne kitlesini artırmaya devam ediyor.

Henüz piyasaya yeni çıkmış olan Football Arcade hem Android hem de İOS platformunda ücretsiz olarak oynanmaya başladı. Rengarenk bir yapıya sahip olan yapımda oyuncular akıllı cihazlarının ekranında parmak hareketleri yaparak topa vuracak ve belirli hedefleri vurarak gol atacaklar.

Gerçek zamanlı olarak liderlik tablosunun da yer aldığı yapımda dünyanın farklı noktalarındaki oyuncular ile kapışacak ve yeteneklerimizi sergileyeceğiz.

Basitten zora doğru hedeflerin yer aldığı oyunda ilerledikçe daha zorlu vuruş pozisyonları karşımıza çıkacak. Yapım Google Play’De 4.0 gibi bir inceleme skor puanına sahip.