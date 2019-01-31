Kendi futbol imparatorluğunu kur ve yönet. Her zaman kendi futbol kulübünü yönetip büyük bir başarıya götürmek istemiş miydin? Futbol Patronunda hayaliniz gerçek olabilir. Takımın, personelin, kendi futbol imparatorluğun yani sıfırdan bir futbol kulübü yarat ve onu yeni zirvelere çıkar.

En nefes kesici stadyumu ve muhteşem kulüp tesislerini geliştirmek için müteahhitleri organize ederken, taraftarları ve nakit akışını tutarken transferleri, sözleşmeleri ve sponsorluk anlaşmalarını müzakere edin. Güzel oyunun heyecanını yaşayın ve kendi kulübünüzün futbol patronu olarak saatlerce sürecek eğlencenin tadını çıkarın.

Football Boss: Soccer Manager Özellikleri