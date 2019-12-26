Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Football Chairman, kendi futbol takımınızı oluşturarak zorlu turnuvalarda yarışarak şampiyonluk mücadelesi vereceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Sıfırdan bir futbol kulübü kurarak alt yapı çalışmaları yapmalı ve büyük kulüp olma yolunda adım adım ilerlemelisiniz. Alt yapıya yatırım yaparak genç ve yetenekli yeni yıldızlar keşfedebilir ve takımınızı güçlendirebilirsiniz. Ayrıca keşfettiğiniz genç oyuncuları yüksek bonservis ücretlerine satarak kulüp gelirlerinizi artırabilirsiniz. Stadyum ve idman tesisleri inşa ederek anlaşmalı sponsor firmaların reklamlarını yapabilir ve gelirinizi artırabilirsiniz.

Oyunda kulüp için inşa edebileceğiniz stadyumlar, altyapı tesisleri, idman sahaları ve daha onlarca farklı yapı yer almaktadır. Sıfırdan bir futbol takımı kurarak dünyanın en büyük kulüplerinden biri olmak için mücadele etmeli ve adınızı zirveye yazdırmalısınız.

Ücretsiz olarak hizmet veren ve yarım milyonda fazla futbol tutkunu tarafından tercih edilen Football Chairman, sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız ve hayalinizdeki futbol takımını kurarak şampiyonluk mücadelesi vereceğiniz eşsiz bir oyundur.