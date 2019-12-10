Football Manager 2020 Mobile, PC ve mobilde oynanabilen en iyi futbol menajerlik oyunlarından biri. iPhone’da da iPad’de de keyifli oynanış sunan Türkçe futbol menajerliği oyununda dünyanın en iyi 21 futbol ülkesinden 60’tan fazla lig bulunuyor. Zahmetsizce rüya takımınızı kurup şampiyon olmak için mücadele veriyorsunuz. İlk kez bu sezonda genç oyuncuları ayrı takımda oynatma şansı sunuluyor. Kullanıcı arayüzü dahil pek çok noktada yapılan iyileştirmeler, geliştirmelerle şimdiye kadarki en kusursuz ve en gelişmiş sürüm karşımızda.

En iyi futbol menajerliği oyunları denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan Football Manager’ın 2020 sezonu başladı! 21 ülkeden 60’dan fazla lig seçeneği mevcut. Yeni sezonda Danimarka ve Yunan ligleri eklendi. İster üst üste ligi birincilikle bitirmiş, kupalara doyamamış başarıya, zafere alışkın bir takımı alın isterseniz de bünyesinde genç yetenekleri barındıran tek eksikler iyi bir antrenör olan bir takımı yönetin. Kulübünüzü seçtikten sonra dünyanın en büyük oyuncu veri tabanına göz atın ve sürekli kazananlardan oluşan yetenekli bir takım kurun. Antrenman sahasında oyuncularınızı yıldızlara dönüştürün. Oyuncularınızı hazırlamak kadar sahaya dizilişiniz, taktikleriniz de önemli. Taktik panosundan son ayarlamaları yapın ve maça çıkın.

Football Manager 2020 Mobile iOS Oynanış Özellikleri: