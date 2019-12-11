Football Manager 2020 Touch, en iyi futbol menajerliği oyunları arasında gösterilen Football Manager’ın sadeleştirilmiş sürümü. Diğer futbol menajerlik oyunlarından farklı olarak detaylarda boğmayan, hızlılığa odaklanan Football Manager 2020 Touch, iPhone’da da iPad’de de harika oyun deneyimi yaşatıyor. Futbol oyunlarını seviyorsanız, hızlı oynanış sunmasının yanında Türkçe modern arayüzüyle kendisine çeken bu menajerlik oyununu kesinlikle oynamalısınız.

SEGA’nın popüler menajerlik oyunu Football Manager’ın mobilde çok rahat oynanış sunan, hızlılığa odaklanan özel sürümü Football Manager 2020 Touch’da 51 ülke ve 116 lig bulunuyor. Dünyanın en iyi futbol kulüpleri, en iyi oyuncular elinizde. Binlerce kulüp arasından seçiminizi yapıp sadece yıldızlardan veya genç yeteneklerden oluşan veyahut karma rüya takımınızı kuruyor ve şampiyon olmak için mücadele veriyorsunuz. Maçın kaderini değiştiren taktiklerin belirlendiği menü oldukça basit; taktik stilleri önceden ayarlanmış size sadece oyun stilinize göre bunlardan birini seçmek kalıyor. Hızlı Sonuç özelliğiyle maç günlerinin çabucak gelmesini sağlayabiliyor, sezonu hızlıca biterebiliyorsunuz.

Football Manager 2020 Touch iOS Oynanış Özellikleri

GELİŞTİRME MERKEZİ

Genç oyuncularınızı kulübe geldikleri ilk andan itibaren ilk 11'e hazır olana kadar altyapıda yetiştirin.

KULÜP VİZYONU

Bir kültür geliştirin, gündemdeki hedefleri gerçekleştirmek için yönetim kuruluyla çalışın ve gelecek sezonlarda ilerleme göstermek üzere kulübünüz için bir yol planlayın.

GRAFİK İLE İLGİLİ GELİŞTİRMELER

Yeniden tasarlanan oyuncu ve menajer modelleri, geliştirilmiş ışıklandırma ve yenilenmiş saha görselleri ile kendinizi gerçek maçta hissedin.