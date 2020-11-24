Football Manager 2021 Mobile, App Store’da en çok indirilip oynanan spor oyunları arasında. Sadece futbol menajerlik oyunları arasında değil, spor oyunları kategorisinde 1. sırada olan Football Manager 2021 Mobile, Türkçe dil desteğiyle iOS platformunda da yerini alıyor. iPhone iPad cihazınızda Türkçe ve gerçekçi futbol menajerlik oyunu arıyorsanız Football Manager 2021 Mobile’ı tavsiye ederim. Yeniliklerle dolu 2021 sezonunu oynamak için hemen yukarıdaki Football Manager 2021 Mobile İndir butonuna dokunun, FM21 Mobile’ı mobil cihazlarınıza yükleyin.

Football Manager 2021 Mobile İndir

Dünyanın dört bir yanından en iyi futbol menajerlerinin bir araya geldiği oldulça popüler bir seri Football Manager Mobile. Google Play ve App Store’da en sevilen futbol menajerlik oyunu Football Manager Mobile’da 2021 sezonu başladı.

Yeni sezonda üç yeni ülke (Meksika, Arjantin ve tam lisanslı Kanada Premier League) eklendi. Taktik panosu yenilendi. Yeni taktiksel şablonlar gösterişli bir şekilde seçip oynamanıza imkan verirken yeni oyuncu rolleri ve iyileştirilmiş duran top seçenekleri performans seviyenizi artıracak. Dinamikler de yeniden tasarlandı. Yeni Dinamikler sistemi kadrodaki hiyerarşi ve oyuncularınız arasındaki bağların üç yüzünü anlamanızı sağlayarak kusursuz takım oyunu oluşturmanıza yardımcı olacak. Pilot Kulüpler; Pilot kulüplerinizi oluşturarak en parlak geleceğe sahip oyuncularınızın ihtiyaç duydukları düzenli ilk 11 faaliyetlerini garanti altına alarak genç oyuncu yetiştirme faaliyetlerinizi en üst düzeye çıkarın. Seride ilk kez takımınızın sezon öncesi hazırlıkların istediğiniz zaman istediğiniz dostluk maçını ayarlayarak kontrol edebileceksiniz.

Bu sezondaki yenilikler;