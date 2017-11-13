Football Manager Mobile 2018 (FM Mobile 2018), iPhone ve iPad’de oynanabilen kaliteli bir futbol menajerlik oyunu arayanlara tavsiye edebileceğim bir SEGA yapımı. Her sene olduğu gibi büyük geliştirmeler mevcut. Tamamen Türkçe ve sadeleştirilmiş arayüzü ile herkesin rahatlıkla, severek oynayacağı bir futbol menajerliği oyunu.

SEGA’nın mobil platformda en çok indirmeye ulaşan futbol menajerlik oyunu Football Manager’ın 2017 - 2018 sezonunda da dünyanın en iyi kulüplerini yönetmeye devam ediyorsunuz. Büyük Avrupa liglerinin tümü mevcut olmakla birlikte bu sene Güney Kore ve ABD ligleri eklenmiş. Oyuncu tarafında farklı lig ve milletlerden 21.000’i aşkın oyuncu bulunmakta. Yeni lig ve genişletilmiş oyuncu veri tabanının yanında takım oynayışını yönetmenin daha kolay olduğu yeni oyuncu arayüzü, sezgisel hale getirilen yeni kullanıcı arayüzü, transfer döneminde büyük yardımcı olan yeni kadro çizelgeleri, efsane 11’i diğer kulüplerle karşılaştırma, menajerlik saygınlığını seçme ve daha saymakla bitmeyecek yenilik mevcut.

Tüm akıllı telefon ve tabletlerle uyumlu olan en kaliteli futbol menajerlik oyunu olarak gösterebileceğim Football Manager Mobile 2018’in tek kötü yanı; ücretli olması. 30 TL gibi bir mobil oyuna göre oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip.