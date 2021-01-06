Football Master 2, mobil oyuncular tarafından beğenilen futbol menajerlik oyunlarından biri ve 2021 sezonu çok yakında başlıyor! Sadece mobil cihazlarda oynanabilen futbol menajerliği oyunu Football Master’ın yeni sezonunda da şampiyonluk için mücadele ediyorsunuz. Sıfırdan kendi takımınızı kuruyor, sıkı antrenmanlarla oyuncularınızı yıldızlara dönüştürüyor, dünya çapında farklı liglerde ve turnuvalarda diğer menajerlere karşı oynuyorsunuz. Football Master 2, iPhone / iPad cihazlara App Store’dan ücretsiz indirilebiliyor!

Football Master 2 İndir (iOS)

Football Master 2’de FIFPro ve farklı liglerden en iyi kulüplerin resmi lisanslanmış, sahadaki performanslarına göre anlık güncellenen 5000’den fazla gerçek oyuncu bulunuyor. En yeni resmi formalar ve gönül verdiğiniz kulüplerin ürünlerini kullanabiliyorsunuz. Orta saha ustası De Bruyne, Gol makinesi Lewandowski, forvet Ibrahimovic gibi yıldızlardan oluşan rüya bir takım kurmak için gözlemleyin, imzalar artın. Dünyanın en iyi oyuncuları ile durdurulamaz bir takım olun! Oyuncu idmanı, antrenman, yeterlik, yetenek gibi modları ile oyuncularınızı dünya klasında süperstarlara dönüştürerek üst düzey spor şehri kurun. Futbol, yetenek kadar strateji de gerektiren bir spordur. Rakiplerinizi yenmek istiyorsanız taktiklerinize dikkat etmelisiniz. Takım becerisi, dizilişler, hücum ve defans taktikleri, kimya vb. her şeye dikkat edin; eliniz kadar aklınızı da kullanın!