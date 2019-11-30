Mobil platformun pek de tanınmayan geliştiricisi Pwn.Rs tarafından geliştirilen ve günümüzde 10 binden fazla oyuncu tarafından hem Android hem de iOS platformunda oynanan Football Tactics Arena ile fantastik bir deneyim bizleri bekliyor olacak.

Taktiksel tabanlı bir strateji oyunu olarak lansmana çıkan ve ilgiyle oynanmaya devam edilen Football Tactics Arena ile oyuncular gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarındaki oyuncular ile maç yapacaklar.

Taktiksel özelliklerin ön plana çıkacağı oyunda oluşturduğumuz taktikler ve attığımız stratejik adımlar oyun içerisinde maçların gidişatını değiştirecek. Şuana kadar oyuncuları tatmin etmeyi başaran yapım başarılı grafikleri ve oldukça hoş görsel efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunuyor.

Hızlı ve tempolu yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap eden Football Tactics Arena ücretsiz olarak oynanmaya devam ediliyor.